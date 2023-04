«Voll auf die Nüsse»: Spätes Sequel mit Vince Vaughn in Planung

Peter muss in kurzer Zeit 50.000 Dollar auftreiben. Deshalb meldet er sich und ein paar Loser-Kunden seines Studios bei einem Dodgeball-Turnier an. Bei dem Wettbewerb in der Völkerballvariation in Las Vegas gibt es genau die Summe zu gewinnen. Um zu verhindern, dass Peter das Geld gewinnt, meldet White Goodman selbst ein Team an - gespickt mit Dodgeball-Stars.