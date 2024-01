Volle Kraft voraus! Auch 2024 gibt es vier «Traumschiff»-Filme

Mit der Episode «Das Traumschiff: Lappland» (2022) brach das ZDF mit einer Tradition. Diese Episode der beliebten Langzeitreihe war die erste, die nicht an den drei angestammten Sendeplätzen – Weihnachten, Neujahr und Ostern – ausgestrahlt wurde. Stattdessen lief sie am Sonntag nach «Wetten, dass..?». 2023 wiederholte der Sender das Prozedere, wieder lief ein vierter «Traumschiff»–Film am Sonntag nach der legendären Samstagabendshow mit Moderator Thomas Gottschalk (73).