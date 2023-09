Nach der Entlassung Hansi Flicks (58) sucht der DFB händeringend nach einem Nachfolger für den vakanten Posten als Bundestrainer. Als Notlösung wurde nun Sportdirektor Rudi Völler (63) aus dem Hut gezaubert, der das Amt zumindest für ein Spiel interimsweise übernimmt. In einer Pressekonferenz am gestrigen Montag betonte er, dass es sich dabei für ihn um eine «einmalige Sache» handele. «Ich will nicht sagen, dass man mich überreden musste», so Völler, «aber gefallen tut es mir nicht.»