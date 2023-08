Marlene Lufen und Daniel Boschmann

«Volles Haus»: «Frühstücksfernsehen»-Duo übernimmt Moderation

Vom «Frühstücksfernsehen» in den Nachmittag: Marlene Lufen und Daniel Boschmann moderieren in dieser Woche in Sat.1 «Volles Haus». Dafür steht im «Frühstücksfernsehen» ein Moderator der Nachmittagssendung vor der Kamera