Jasmin Wagner und Jochen Schropp kommen mit neuer Sendung zu Sat.1

«Eine ganze Menge Unterhaltung»

Im VIP-Segment «BUNTE - live» gehen Wagner und Schropp den neuesten Promi-News auf den Grund und in Doku-Soaps begleiten sie «Alltagsheld:innen in ihrem Leben». «Jasmin und ich möchten #VollesHaus zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer:innen täglich vom Alltag erholen und mit Spass in den Feierabend starten», so Schropp in einer Pressemitteilung. Es werde «eine ganze Menge Unterhaltung geben»: «Der 27. Februar kann kommen!»