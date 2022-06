«Volles Haus»: Sat.1 krempelt mit Live-Show den Nachmittag um

«In ‹Volles Haus› kann alles passieren», verspricht Daniel Rosemann (42), Senderchef von Sat.1 und ProSieben. «Drei Stunden senden wir live und greifen die Stimmung des Tages immer wieder auf - und können so auf die Erwartungen unserer Zuschauer:innen eingehen». Themen könnten zum Beispiel die Royal Family werden oder Tipps, wie man am günstigsten einkauft. Aber auch eigene Dokusoaps sollen in «Volles Haus!» ihren Platz finden.