«Völlig fassungslos»: Tochter von D'Angelo teilt emotionale Worte

Ihr Herz ist in «eine Million Stücke» zerbrochen

Archer erklärte zudem, dass niemand an die Stärke ihres Vaters herankommen werde, und verriet, dass er bis zum Schluss dafür gesorgt habe, sie vor «allem, was mich erschrecken oder verletzen könnte» zu beschützen. Sie wünschte sich mehr Zeit mit ihrem Vater, in der die beiden ihre Lieblingslieder auf dem Klavier spielen oder über ihre Lieblingsgerichte sprechen könnten.