Vom Ballermann zu «DSDS»: Wer ist eigentlich Isi Glück?

Es zog Isi Glück zu dieser Zeit ins Fernsehen. Im Jahr zuvor hatte sie am Casting–Format «Katze sucht Katze» von Daniela Katzenberger (38) teilgenommen. Von Heidi Klum (52) wollte sie sich in der siebten Staffel zu «Germany's next Topmodel» machen lassen, war aber nicht erfolgreich. An ihrem 21. Geburtstag wurde sie jedoch zu einer waschechten, nationalen Schönheitskönigin. Das Multitalent wurde zur «Miss Germany 2012» gewählt. «Ich denke, mein Leben wird sich um 180 Grad drehen», wurde sie in Berichten von damals zitiert – und damit sollte sie auf lange Sicht auch Recht behalten.