Vom Disney-Star zur Modeikone: Sabrina Carpenter und ihr Fashiongespür

Was Carpenters Stil besonders auszeichnet, ist die kreative Art und Weise, wie sie Vintage–Elemente in ihre Looks einbindet. Die 25–Jährige liebt es, Retro–Trends aus den 60ern und 90ern in ihre Outfits zu integrieren. Ob Schlaghosen, Crop–Tops oder Statement–Jacken – die Mischung aus Altem und Neuem verleiht ihrem Look einen einzigartigen Charakter. Wer diesen Style nachmachen möchte, setzt am besten auf einzigartige Second–Hand–Teile wie Vintage–Jacken oder Retro–Schuhe. Kombiniert mit modernen Accessoires entsteht ein Look, der sowohl trendy als auch individuell ist – à la Sabrina Carpenter.