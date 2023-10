Vom Metzger zum Gottesmann: Stephan Zinner in neuer Bogner-Serie

Was werden Sie von den Dreharbeiten nicht vergessen?

Zinner: Das ist zwar nicht schön oder lustig oder cool, aber nicht vergessen werde ich, dass ich während der Drehzeit Corona bekommen habe, obwohl ich so viel zu tun gehabt hätte. Das war wirklich ärgerlich. Wir hatten so ausgefeilte Sicherheitsmassnahmen am Set und ich war auch brav und habe mich an alles gehalten. Nachdem es dann aber doch ein paar erwischt hat, hat es einfach auch gedauert, bis alle wieder ganz fit waren. Das möchte ich am liebsten nicht nochmal erleben. Besonders gut in Erinnerung bleibt mir dafür ganz klar, dass ich selten mit so liebenswerten Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet habe. Von den zwischenmenschlichen Begegnungen her war diese Arbeit wirklich etwas sehr Schönes.