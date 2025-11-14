Vom Wackelkandidaten zum DFB-Kapitän: Jonathan Tahs Karriere

Die begann in seiner Geburtsstadt Hamburg. Nachdem er zunächst für die Vorstadtklubs Altona 93 und SC Concordia gekickt hatte, kam er 2009 in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften, ehe er im August 2013 im DFB–Pokal gegen den SV Schott Jena sein Profidebüt gab. Mit einem Alter von 17 Jahren, fünf Monaten und 23 Tagen war er damals der jüngste HSV–Profi der Geschichte. Parallel zu seiner Fussballerlaufbahn legte er die Fachhochschulreife ab.