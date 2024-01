Vom Wüstenplaneten bis nach Gotham: Die kommenden Blockbuster 2024

Dezember:

Im Dezember ist sie gekommen, die Kino–Rückkehr von «Der Herr der Ringe». Bevor Hobby–Hobbits im Angesicht von «The War of the Rohirrim» nun aber allzu schnell in Jubel verfallen: Es handelt sich dabei um einen animierten Film, der jedoch offiziell an Peter Jacksons (62) drei «Herr der Ringe»– und «Der Hobbit»–Filmen aufbaut. So spielt der Anime «The War of the Rohirrim» etwa 250 Jahre vor «Die zwei Türme» und handelt von Rohans mächtigem König Helm Hammerhand. Zumindest im englischen Original steckt ein Hollywood–Star in dieser Rolle: Brian Cox (77) leiht ihm seine Stimme.