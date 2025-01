Von A wie «Avatar» bis Z wie «Zoomania 2»: Diese Filme verzaubern 2025

Wer weiter in Nostalgie schwelgen will, darf das im Mai auch dank «Karate Kid: Legends» tun. Darin wird Ralph Macchio (63), wie in der Serie «Cobra Kai» auch, wieder in die Rolle von Karate Kid Daniel LaRusso schlüpfen. Statt Pat Morita und dessen Mister Miyagi ist darin Jackie Chan (70) als Mister Han zu sehen – so wie im 2010 erschienenen Remake des Originals.