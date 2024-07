Von Becker bis Hambüchen: Die deutschen Olympia-Gesichter im TV

Olympia im öffentlich–rechtlichen Fernsehen und in den Mediatheken

ARD und ZDF planen laut einer Mitteilung im linearen TV im Wechsel etwa 240 Stunden live zu senden. Hinzu kommen demnach gut 1.500 Stunden an Livestreams in den zugehörigen Mediatheken. Einen Tag vor der offiziellen Olympia–Eröffnungsfeier beginnt das ZDF am 25. Juli ab 18:45 Uhr mit dem «sportstudio live – Olympia». Moderatorin Katrin Müller–Hohenstein (58) meldet sich dann live aus Paris zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Frauen–Fussballnationalmannschaft gegen Australien. Männerfussball und Rugby gibt es zudem bereits am 24. Juli online in der ZDF–Mediathek und auf «sportstudio.de».