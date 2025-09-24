Von Berlin nach Hamburg: ZDF-Silvestershow live aus der HafenCity

Schwimmende Bühne sorgt für Aufsehen

Das Highlight der Hamburger Silvestershow dürfte die schwimmende Bühne auf der Elbe sein. Diese aussergewöhnliche Konstruktion soll zusammen mit einem grossen Feuerwerk über dem Wasser unvergesslich werden. ZDF–Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann zeigt sich begeistert von den neuen Möglichkeiten: «Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben.»