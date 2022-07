Von Blitz getroffen: Bevin Prince trauert um ihren Ehemann

Enge Freundin Odette Annable trauert

Schauspielerin Odette Annable (37), eine enge Freundin von Bevin Prince, teilte die tragische Nachricht auf Instagram. «Das Unvorstellbare ist geschehen», schrieb sie zu einem Foto von Will Friend. In emotionalen Worten wandte sie sich direkt an ihn: Der 33-Jährige habe seiner Ehefrau und «allen, die dich kannten» ein «Geschenk» gemacht, «die Leidenschaft zu erleben, die in deiner Seele brannte». Diese habe darin bestanden, «Menschen zu helfen, dein Geschäft aufzubauen, dein Glück zu finden».