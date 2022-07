Von Captain America bis Loki: So geht es mit den Marvel-Helden weiter

Marvel hat im Zuge der Comic-Con in San Diego auch Titel und Starttermin des vierten «Captain America»-Films verkündet. Der Streifen heisst «Captain America: New World Order» und kommt am 1. Mai 2024 in die Kinos. Der Film spielt nach den Ereignissen der Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier», in der Anthony Mackie als Sam Wilson alias Falcon den Schild und den Anzug von Captain America annimmt.