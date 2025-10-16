Von Cäsar bis Napoleon: Sabaton gehen mit «Legends» auf Zeitreise

Darin schlüpfen die Musiker selbst in die Rollen von Rittern des Templerordens, die sich in einer fiktionalisierten Geschichte den Truppen von König Philipp IV. von Frankreich entgegenstellen. Aufgeben ist keine Option: Sie kämpfen bis zum letzten Mann. Als nur noch ein Ordensritter übrig ist, stürmt er entschlossen zurück in die Festung, um geheime Dokumente zu verbrennen und so das Wissen des Ordens zu schützen, bevor auch er zu Boden geht.