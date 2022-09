Von der Hymne bis zum Geld: Das ändert sich unter König Charles III.

Nationalhymne und Reisepässe ändern sich

In Strafprozessen steht das «R» zur Bezeichnung der Krone jetzt für «Rex» und nicht mehr für «Regina». Eine weitere Änderung in Rechtsangelegenheiten besteht darin, dass die vom Monarchen ernannten Anwälte und Notare ihren Titel von «Queen‹s Counsel» (QC) in «King›s Counsel» (KC) ändern werden.