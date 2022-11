«The Walking Dead» (11 Staffeln, letzte Folge: 20. November, Disney+)

Mit der letzten Folge am 20. November endete nach elf Staffeln in zwölf Jahren die Drama-Serie «The Walking Dead». Doch ist die Geschichte um den Polizisten Rick Grimes (Andrew Lincoln, 49) und seine Wegbegleiter in der Zombie-Apokalypse damit wirklich auserzählt?