Von diesen TV-Formaten mussten sich die Zuschauer 2023 verabschieden

«Volles Haus»

Im Februar hatte Sat.1 die Nachmittags–Live–Sendung «Volles Haus» gestartet und wollte damit das Nachmittagsprogramm revolutionieren. Die neue Show mit Jasmin Wagner (43) und Jochen Schropp (45) als Moderatoren der ersten Stunde wurde stark beworben, der Sender kündigte zudem an, bei der Sendung einen «langen Atem» haben zu wollen. Doch das Format blieb von Anfang an hinter den grossen Quoten–Hoffnungen zurück, und so zog Sat.1 bereits nach einigen Monaten wieder die Reissleine. Am 13. Oktober lief die letzte Ausgabe. Sat.1–Chefredakteurin Juliane Essling erklärte in einer Mitteilung: «Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit grosser Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions–Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus ‹Volles Haus!› einen Erfolg zu machen.» Das hatte jedoch nicht geklappt. Stattdessen setzte der Sender am Nachmittag auf Doku–Soaps.