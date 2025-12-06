Von diesen TV-Formaten mussten sich die Zuschauer 2025 verabschieden

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab»

Nach nur 32 Folgen endete am 11. Juni «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» bei RTL. 2024 meldete sich Stefan Raab (59) nach fast zehnjähriger Bildschirm–Auszeit mit einem der spektakulärsten TV–Comebacks aller Zeiten zurück. Nach seinem dritten Boxkampf gegen Ex–Weltmeisterin Regina Halmich (49) kündigte er seine neue Show an, die ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar war. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen. «Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand–up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend», sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, dann im Mai zu "DWDL«. Die Fans mussten allerdings nicht lange auf neuen Stoff von Raab verzichten: Nach der Sommerpause kehrte der Entertainer mit der wöchentlichen »Die Stefan Raab Show" zurück.