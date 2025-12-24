Von Dubai bis Sylt: So feiern die Stars Weihnachten

Feste Rituale und neue Orte

Hans Sigl (56) setzt auf ein bewährtes Konzept: «Mit Raclette, um 19 Uhr geht es los und die ganze Familie ist da.» Um 22 Uhr öffnet der «Bergdoktor» die Türen zum Open House für Freunde. Model Eva Padberg (45) feiert erstmals im neuen Zuhause – mit Mann, Tochter und Hund. «Dieses Jahr ist alles etwas spontaner, wir feiern das erste Mal im neuen Haus», sagt sie. Sarah Engels (33) setzt auf Gemütlichkeit: «Ganz gemütlich, mit gutem Essen, viel Lachen und natürlich dem Öffnen der Geschenke.»