Von Giulia Siegel bis Daniela Büchner: 13 Promis im Sommer-Dschungel

Das sind die 13 Kandidaten

Die Promis bringen allesamt Dschungelerfahrung mit. So werden sich am Lagerfeuer in Südafrika zusammenfinden: Giulia Siegel (49, Staffel 4, 2009), Sarah Knappik (37, Staffel 5, 2011), Georgina Fleur (34, Staffel 7, 2013), Winfried Glatzeder (79, Staffel 8, 2014), Mola Adebisi (51, Staffel 8, 2014), David Ortega (38, Staffel 10, 2016), Thorsten Legat (55, Staffel 10, 2016), Kader Loth (51, Staffel 11, 2017), Hanka Rackwitz (55, Staffel 11, 2017), Daniela Büchner (46, Staffel 14, 2020), Elena Miras (32, Staffel 14, 2020), Eric Stehfest (34, Staffel 15, 2022) und Gigi Birofio (24, Staffel 16, 2023).