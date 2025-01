Von «GTA 6» bis «Civilization 7»: Die Games-Vorschau für 2025

«Grand Theft Auto VI»

Seit fast zwölf Jahren warten Gamerinnen und Gamer auf "Grand Theft Auto VI«. Dementsprechend sind die Erwartungen hoch, wenn die kriminelle Lucia und ihr Partner den auf Florida basierenden Staat Leonida unsicher machen. Das bisher gezeigte Material gab Fans einen Einblick in das, was sie erwarten wird: rasante Action, eine lebendige Spielwelt und viele abgedrehte Charaktere. Das Gangster–Abenteuer soll 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, aber ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Während einer Investorenkonferenz bestätigte das Unternehmen Take Two, dass »GTA 6" im Herbst erscheinen soll. Der gut informierte Brancheninsider Jason Schreier geht jedoch davon aus, dass die Veröffentlichung auf 2026 verschoben werden könnte.