Von Jan Böhmermann: «Hallo Spencer - Der Film» feiert im Juni Premiere

Die mit Spannung erwartete Neuauflage der legendären deutschen Puppenspielserie «Hallo Spencer» feiert am 2. Juni 2024 Premiere auf dem Münchner Filmfest. Wie auf der offiziellen Instagram–Seite von «Hallo Spencer – Der Film» bekannt gegeben wurde, wird die ZDF–Produktion in der bayerischen Landeshauptstadt uraufgeführt und anschliessend noch in diesem Jahr sowohl im ZDF als auch in der Mediathek gezeigt. Das Drehbuch stammt unter anderem aus der Feder von Satiriker Jan Böhmermann (43), der zudem auch als Produzent fungiert und die Ankündigung ebenfalls via Instagram verbreitete.