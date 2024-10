Von Janine Pink bis Yeliz Koc: Was nach «Promi Big Brother» passierte

Melanie Müller (9. Staffel, 2021)

Ballermann–Sängerin Melanie Müller (36) nahm im August 2021 den Sieg mit nach Hause. Sie startete ihre Showbusiness–Karriere 2013 in der dritten Staffel von «Der Bachelor». Danach war sie in zahlreichen Reality–Shows dabei, wurde 2014 RTL–Dschungelkönigin und etablierte sich als Partyschlagersängerin. In den vergangenen Monaten jedoch machte sie vor allem Schlagzeilen mit einem Skandal: Hintergrund waren Videoaufnahmen eines Konzerts, bei dem sie Handbewegungen machte, die dem verbotenen Hitlergruss ähneln. Die Sängerin betonte zwar via Instagram, dass sie «mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut» habe. Im August 2024 fällte das Amtsgericht in Leipzig jedoch ein Urteil: eine Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen zu je 500 Euro gegen Müller – insgesamt also eine Summe von 80.000 Euro. Das Urteil beinhalte auch ein Drogendelikt aus dem vergangenen Jahr, heisst es weiter. Danach legte die 36–Jährige Rechtsmittel gegen das Urteil ein.