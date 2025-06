Von John Cusack bis Keith Richards: Stars trauern um Brian Wilson

Beach–Boys–Mitgründer Brian Wilson (1942–2025) ist mit 82 Jahren gestorben. «Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist», wurde am Mittwoch über seinen Tod in einem Instagram–Post seines offiziellen Accounts informiert. Seine Familie erklärte in dem Statement weiter: «Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Trauer mit der Welt teilen.» Diese Trauer brachten Weggefährten des Musikers in den sozialen Medien zum Ausdruck.