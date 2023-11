Von Kleid bis Kutsche: Produzenten versteigern «The Crown»-Requisiten

Die «The Crown»–Produzenten versteigern im Februar Requisiten und Kostüme der Serie, um damit je ein Stipendium der National Film and Television School (NFTS) für die nächsten 20 Jahre zu finanzieren. Das berichtet unter anderem «Deadline». Das Filmproduktionsunternehmen Left Bank Pictures stellt 450 Erinnerungsstücke zur Verfügung, von denen am 7. Februar 2024 im Londoner Auktionshaus Bonhams die ersten 150 unter dem Hammer landen. Am 8. Februar sollen dann restlichen 300 Gegenstände online verkauft werden.