Rührende Grüsse

Von Bruce Willis bis Kurt Russell: Liebevolle Zeilen zum Vatertag

In den USA und Grossbritannien wurde am Sonntag Vatertag gefeiert. Auch die Promis schickten zahlreiche Glückwünsche an ihre Väter und Ehemänner. Besonders rührend sind die liebevollen Zeilen an den an Demenz erkrankten Bruce Willis.