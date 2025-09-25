Von Liam Gallagher zerstörte Oasis-Gitarre kommt unter den Hammer

Die rote Gibson ES–355, die Liam Gallagher (53) in der Nacht der Trennung von Oasis im Jahr 2009 zertrümmerte, wird versteigert. Die Gitarre aus den 60er–Jahren soll weit über eine halbe Million Euro einbringen. In der selben Auktion von Propstore, die am 23. und 24. Oktober in London stattfindet, kommt ausserdem eine Akustikgitarre unter den Hammer, welche Oasis für ihren Welthit «Wonderwall» spielten. Dazu weitere 150 Oasis–Artikel.