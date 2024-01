Von Messi bis Beckham: Fussballwelt verneigt sich vor Franz Beckenbauer

Nicht nur in Deutschland gilt Franz Beckenbauer (1945–2024) als absolute Lichtgestalt und Legende im Weltfussball. Überall auf der Welt wird sein Name in einem Atemzug mit Pelé (1940–2022), Diego Maradona (1960–2020) und Co. genannt: den Allergrössten, die dieser Sport jemals gesehen hat. So verneigen sich nicht nur hierzulande die Protagonisten des Fussballs vor der Lebensleistung des Kaisers. Auch international ist die Anteilnahme am Tod von Franz Beckenbauer riesengross.