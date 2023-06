«Indiana Jones und das Rad des Schicksals», 29. Juni

Am 29. Juni startet der wohl am meisten erwartete Blockbuster des Sommers in den deutschen Kinos. In «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» wird Schauspiel-Ikone Harrison Ford noch ein letztes Mal zum Peitsche schwingenden Archäologen aus dem Titel. Der Abenteuerfilm setzt den bei Fans nicht besonders gut aufgenommenen «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels» aus dem Jahr 2008 fort.