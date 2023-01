Nach dem Hit «Dark» erschien am 17. November 2022 die Serie «1899» mit acht Folgen auf Netflix. Nun gaben die Schöpfer der beiden Werke, Jantje Friese (45) und Baran bo Odar (44), bei Instagram bekannt, dass die Serie keine zweite Staffel erhält. Aus mangelndem Interesse des Publikums dürfte diese Entscheidung allerdings nicht getroffen worden sein: Die Mystery-Serie hatte es in vier Tagen in 90 Ländern in die Serien-Top-Ten geschafft und war damit erfolgreicher als «The Crown».