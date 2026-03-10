Von «Newsroom» zu «The Morning Show»: Jeff Daniels in Staffel 5 dabei

In «The Newsroom» von Star–Drehbuchautor Aaron Sorkin (64, «The West Wing») gab Jeff Daniels von 2012 bis 2014 den Anchorman Will McAvoy. Für die erste Season gewann der «Dumm und Dümmer»–Star den Emmy als bester Hauptdarsteller. Für die beiden weiteren Staffeln war er jeweils nominiert.