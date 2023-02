Von Paris Hilton bis Snoop Dogg: Diese US-Stars kochten schon im TV

Paris Hilton

Hotel-Erbin Paris Hilton (41) zeigte in «Cooking with Paris», wie sie gemeinsam mit Kim Kardashian (42) in ihrem Haus Frühstück zubereitet. Auch andere Stars waren zum gemeinsamen Kochen zu Gast, darunter Demi Lovato (30) und Schwester Nicky Hilton (39). Die Show, bei der Hilton wie für den roten Teppich gestylt in der Küche stand, bekam überwiegend negative Kritiken, sodass Netflix sie schon nach einer Staffel wieder aus dem Programm nahm.