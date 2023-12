Von PETA ausgezeichnet: James Gunn ist die «Person des Jahres»

Er hat eine Faszination für die Tierwelt

Der Marvel–Regisseur ist bekannt dafür, dass er in seinen Filmen gerne Tieren eine Rolle gibt. Im dritten Teil der «Guradians of the Galaxy»–Reihe macht Gunn bewusst auf das Thema Tierversuche aufmerksam, indem er die Geschichte des Waschbären Rocket erzählt. PETA–Präsidentin Ingrid Newkirk ist begeistert: «Indem er die Geschichte von Millionen von verletzlichen Tieren erzählt, die in Experimenten missbraucht wurden, hat James Gunn gezeigt, dass er ein wahrer Tierschützer ist». Sie führt fort: «PETA freut sich, ihn dafür zu ehren, dass er genau das fördert, was die Welt braucht: Empathie für alle Lebewesen.»