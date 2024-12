Von Rio bis Dubai: Die Kult-Orte für Silvester

New York City

Zu den legendärsten Silvesterpartys weltweit zählt die in New York City. Zur Tradition gehört es, den «Times Square Ball», der seit 1907 alljährlich an Silvester auf dem Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird, zu beobachten. Die Zeremonie beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel und ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten der USA. Am Times Square versammelt sich dabei eine Menschenmenge, die schon zuvor eine grosse Show geboten bekommt.