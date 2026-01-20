Von Sandra Hüller bis Pamela Anderson: Stars und Filme der Berlinale

«Rose»: Historienfilm mit Sandra Hüller

Die für ihr Spiel in «Anatomie eines Falls» Oscar–nominierte Sandra Hüller spielt die Hauptrolle im Wettbewerbsbeitrag «Rose» aus Deutschland und Österreich. Im Zentrum des Historienfilms von Markus Schleinzer (54) steht eine von Hüller verkörperte, alleinstehende Frau im frühen 17. Jahrhundert. Nach dem Dreissigjährigen Krieg kämpft sie in Deutschland um ihren Platz in der Gesellschaft – und gibt sich als Mann aus, um sich so eine neue Existenz aufzubauen.