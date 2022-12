Von Silbereisen bis Winterscheidt: Die erfolgreichsten TV-Shows 2022

ProSieben bewies sich mit «Wer stiehlt mir die Show?» im Doppelpack

Für Privatsender ProSieben blieb das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) auch 2022 ein Garant für gute Quoten. Dabei setzte der Münchner Sender in diesem Jahr gleich zweifach auf Winterscheidts beliebte Quizsendung «Wer stiehlt mir die Show?», die bereits in den beiden Vorjahren begeisterte. Beim jungen Publikum war die Sendung in diesem Jahr die drittbeliebteste Show. Grund dafür waren sicherlich auch in diesem Jahr die Gäste der Show. In der Frühjahrsstaffel quizzten Anke Engelke (57), Riccardo Simonetti (29) und Mark Forster (39) um die Moderation der Sendung, im Herbst dann Nilam Farooq (33), Olli Schulz (49) und Fahri Yardim (42). Im Frühjahr 2023 wird die nächste Staffel im TV ausgestrahlt.