Von «Sissi» bis «Sans-Souci»: Romy Schneiders bewegtes Leben

Schneider wurde auf dem Friedhof von Boissy–sans–Avoir beigesetzt. Alain Delon organisierte die Beerdigung und sorgte dafür, dass Schneiders Sohn in das Grab seiner Mutter umgebettet wurde. Schneiders Tochter Sarah Biasini war zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter gerade vier Jahre alt – Erinnerungen hat sie kaum. In ihrem Autorendebüt «Die Schönheit des Himmels» (2021) gesteht die heute 46–Jährige: «Immer wenn ich an sie denke, ist das schmerzhaft. Es erinnert mich an die Leere in mir, weil sie nicht mehr da ist.»