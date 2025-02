Von Ski Alpin bis Biathlon: Hier sehen Wintersport-Fans die WM

Ski–Alpin–WM ab 4. Februar

Prestigeträchtig wird es bereits heute im österreichischen Saalbach Hinterglemm. Zwischen dem 4. Februar und 16. Februar finden dort die FIS Alpine World Ski Championships 2025 statt. Los geht es gegen 16 Uhr mit der Eröffnungsfeier, die in einer «Sportschau»–Ausgabe im Ersten zu sehen sein wird. In den ersten Tagen wird der Sender berichten – entsprechend auch per Stream über die ARD–Mediathek oder «Sportschau.de». Danach geht es ab dem 11. Februar im ZDF in «sportstudio live»–Sendungen, in der ZDF–Mediathek oder über "sportstudio.de" in die Wettkämpfe. Auch Eurosport berichtet live.