Von Streit mit Michael bis Baby-Gerüchte: Janet Jackson packt aus

Als Jackson 2004 das Konzert bei der Halbzeitshow bestritt, brachte sie Timberlake als Überraschungsgast auf die Bühne. Die beiden beendeten den Auftritt durch «ein Versehen» legendär: Timberlake riss einen Teil von Jacksons Oberteil ab und entblösste ihre Brust, während er den Text «I'll have you naked by the end of this song» sang. Seine Solokarriere ging danach steil nach oben, Jacksons litt dagegen sehr unter dem Vorfall...