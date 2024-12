Von Trash zu Stil? Der Wandel der Daniela «Danni» Büchner

Viel Hass gegen «Danni»

Die Witwe von Jens Büchner (1969–2018) hatte von Anfang an einen schweren Stand in der Öffentlichkeit. Als sie in der VOX–Sendung «Goodbye Deutschland» einst als neue Frau an die Seite des Kult–Auswanderers trat, unterstellten ihr viele, sie wolle nur Fame und Aufmerksamkeit.