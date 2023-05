Der Eurovision Song Contest 2023 ist entschieden. Die Band Lord of the Lost konnte für Deutschland am Abend des 13. Mai leider nur den letzten Platz holen, während die Sängerin Loreen (39) die Trophäe mit nach Schweden nahm. Die unterhaltsamen Auftritte der Vertreterinnen und Vertreter der 26 Teilnehmerländer waren am Samstag aber nicht das Einzige, was bei beim Publikum in der M&S Bank Arena in Liverpool und vor den TV-Geräten gut ankam. Viele zeigten sich auch begeistert von den Moderatorinnen und Moderatoren des Musikwettbewerbs.