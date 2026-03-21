Vor 20 Jahren: Der erste Tweet ging um die Welt

Bereits in den ersten Jahren gewann Twitter zunehmend an Bedeutung. Spätestens ab Ende der 2000er–Jahre wurde die Plattform zu einem wichtigen Instrument für Journalisten, Politiker und Aktivisten. Ereignisse wie Naturkatastrophen, Protestbewegungen oder politische Umbrüche wurden zunehmend über Tweets dokumentiert und verbreitet. Twitter entwickelte sich damit zu einem zentralen Kanal für öffentliche Debatten und Nachrichten in Echtzeit.