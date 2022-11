Vor 75 Jahren heiratete die Queen: Ihre grosse Liebesgeschichte

Am 9. Juli 1947 geben Elizabeth und Philip, der neben Englisch auch fliessend Deutsch und Französisch spricht, ihre Verlobung bekannt. Und am 20. November 1947 wird das Paar in der Londoner Westminster Abbey getraut. Bei der Zeremonie liefert die Kronprinzessin ihrem Bräutigam einen besonderen Liebesbeweis: Sie verspricht Philip feierlich, ihm als Ehefrau «zu gehorchen», was etliche Höflinge geradezu entsetzt, weil eine Monarchin niemand verpflichtet sein darf. Doch Elizabeth will mit dem Versprechen «ihre Hingabe an ihren Ehepartner und ihr Wohlempfinden mit den traditionellen Pflichten als Ehefrau» («Time») klarstellen.