Vor Alida Kurras: Diese «Big Brother»-Stars waren bei der VIP-Version

2000 gewann sie die zweite Staffel von «Big Brother», nun kehrt Alida Kurras (47) in den Container zurück. Die mittlerweile als TV–Moderatorin etablierte Berlinerin ist ab dem 7. Oktober 2024 bei «Promi Big Brother» dabei. Alida Kurras ist aber nicht die erste Kandidatin, die nach ihrem Durchbruch in einer «Normalo»–Staffel den Sprung in die Promivariante wagt.