Vor All-Flug: Katy Perry im futuristischen Outfit bei Preisverleihung

Raketenflug soll elf Minuten dauern

Mit dem Auftritt stimmte sich Perry womöglich auf ihr nächstes grosses Abenteuer ein – die Reise mit Jeff Bezos‹ Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All. Dabei wird sich die Sängerin am 14. April in illustrer Gesellschaft befinden. Auch Journalistin Gayle King, die ehemalige NASA–Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, Filmemacherin Kerianne Flynn sowie Bezos› Verlobte Lauren Sánchez werden an Bord der Rakete sein und zu einem voraussichtlich rund elfminütigen Flug aufbrechen.