Vor Andrej Mangold: Die «Bachelor»-Stars bei «Promi Big Brother»

Drei «PBB»–Gewinnerinnen aus dem «Bachelor»–Cast

Weitere Bekanntheit erlangte durch das «PBB»–Haus auch Evelyn Burdecki (37), die «Bachelor»–Kandidatin wurde am Ende Sechste. Eva Benetatou (33) belegte 2019 den letzten Platz. Die Schweizer «Bachelorette» Adela Smajic (32) kam 2020 auf den elften Platz. Für die «Bachelor»–Kandidatin Melanie Müller (37) lief es 2021 besser, sie konnte am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Dieselbe Staffel hatte mit «Bachelorette»–Teilnehmer Rafi Rachek (35) und «Bachelor»–Gewinnerin Mimi Gwozdz (31) weitere Kuppelshow–Bekanntheiten zu bieten. Erfolgreich wurde es 2023 auch für «Bachelor»–Kandidatin Yeliz Koc (31) und 2024 für «Bachelor»–Teilnehmerin Leyla Heiter (29), die als «PBB»–Gewinnerinnen hervorgingen. In Heiters Staffel war auch «Der Bachelor»– und «Bachelor in Paradise»–Teilnehmerin Cecilia Asoro, sie schaffte es aber nur auf den elften Platz.